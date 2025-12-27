Dobiega końca budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu. Koszt zadania to ponad milion złotych. Żagański powiat otrzymał na realizację inwestycji dofinansowanie.

Szkoła numer 59 kształci między innymi uczniów w klasach o profilu wojskowym i policyjnym. – Młodzież musi być sprawna, dlatego jest to bardzo ważne dla placówki zadanie. Mała salka, choć niedawno wyremontowana nie spełnia wystarczających potrzeb w ramach zajęć z wychowania fizycznego. Nowy obiekt sprosta tym wyzwaniom. Jesteśmy na finiszu robót – mówi starosta żagański Anna Michalczuk:

Do szkoły numer 59 uczęszcza ponad 600 uczniów.