Trwa rewitalizacja boiska piłkarskiego przy ul. Wyspiańskiego. Zakończono sporządzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i obecnie rozpoczęto prace ziemne, związane m.in. z przekopaniem terenu. Obiekt po remoncie ma służyć m.in. Zespołowi Szkół Mistrzostwa Sportowego.

Koszt inwestycji przekroczy 1,8 miliona złotych. O zakresie prac mówi Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry:

– Modernizacja boiska była jednym z wygranym projektów w poprzednim budżecie obywatelskim – dodaje Marcin Pabierowski:

Modernizacja boiska przy ul. Wyspiańskiego ma się zakończyć w pierwszej połowie przyszłego roku.