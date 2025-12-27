Premier Donald Tusk będzie uczestniczył w dzisiejszych rozmowach o szansach na pokój na Ukrainie. Mają w nich wziąć udział ukraiński przywódca oraz liderzy Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Unii Europejskiej.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest w drodze do USA. Jutro wieczorem na Florydzie będzie rozmawiał z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem.

Wcześniej w Kanadzie porozmawia z premierem tego kraju Markiem Carneyem. Wtedy weźmie udział w telekonferencji z szefową KE Ursulą von der Leyen i europejskimi liderami.

Premier Donald Tusk nawiązał w mediach społecznościowych także do nocnego ataku Rosjan na Kijów. Podkreślił, że doszło do niego „wbrew oczekiwaniom prezydenta Trumpa i mimo gotowości do ustępstw ze strony Wołodymyra Zełenskiego”.