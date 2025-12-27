Gorzowianie narzekają na stan chodników. Niestety, trudne warunki atmosferyczne wciąż się utrzymują i wiele chodników w mieście jest śliskich. Nasz słuchacz, pan Andrzej, mówi, że od wczoraj próbuje zgłosić problem śliskich chodników w centrum, jednak bezskutecznie:

Na prośby naszych słuchaczy, skontaktowaliśmy się z prezesem Inneko RCS. Jak zapewnia Artur Pankowski, wszystkie chodniki, będące pod opieką Inneko RCS zostały posypane. Ale tylko te. Spółka nie posypuje chodników będących w zarządzaniu np. ADM-ów, spółdzielni czy prywatnych podmiotów:

W skrócie oznacza to, że nie każdy chodnik – nawet w centrum – jest w utrzymaniu Inneko RCS.

Na tę chwilę skończyło się także posypywanie dróg w mieście. Inneko zapewnia, że spółka jest w stałej gotowości podjąć działania, gdy tylko zajdzie taka potrzeba.