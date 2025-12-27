107. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego uczcili mieszkańcy powiatu wschowskiego. Uroczystość odbyła się w Łupicach koło Sławy, przy obelisku poświęconym pamięci generała Józefa Dowbora – Muśnickiego, dowódcy powstania. Wzięli w niej udział żołnierze Związku Piłsudczyków we Wschowie, przedstawiciele samorządów i młodzież klasy mundurowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sławie. – Musimy pamiętać o bohaterach tamtych czasów – mówi Sławomir Basińki, historyk ze sławskiej placówki.

– W Łupicach, na pograniczu województw lubuskiego i wielkopolskiego, są pochowani byli powstańcy – powiedział Przemysław Wojciech , dyrektor Muzeum Ziemi Wschowskiej.

Od czterech lat obchodzimy Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.