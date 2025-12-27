99 wypadków, w których śmierć poniosło 12 osób, a 155 zostało rannych. To bilans sytuacji na drogach w okresie świątecznym od 24 grudnia do wczoraj.

Nie brakowało kierowców jeżdżących na tak zwanym „podwójnym gazie” – mówi podinspektor Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji

Policja przypomina, że okres powrotów ze Świąt Bożego Narodzenia będzie trwał do poniedziałku. Nadal na wielu trasach można spotkać więcej patroli policji.

Funkcjonariusze zwracają uwagę między innymi na dozwoloną prędkość, trzeźwość kierowców, zapięte pasy bezpieczeństwa i przewożenie dzieci w specjalnych fotelikach.