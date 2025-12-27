Goście audycji „Mija Tydzień” złożyli słuchaczom Radia Zachód życzenia na 2026 rok.

Sebastian Ciemnoczołowski, marszałek województwa lubuskiego, odniósł się do bezpieczeństwa Polek i Polaków:

Marek Cebula, wojewoda lubuski, optymistycznie patrzy w przyszłość:

Waldemar Sługocki, poseł KO, ma nadzieję, że w 2026 roku zakończy się konflikt rosyjsko-ukraiński:

Poseł PiS-u, Marek Ast, również życzy przede wszystkim pokoju w nadchodzącym roku:

Maja Nowak, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, zwraca uwagę m.in. na świąteczno-noworoczny odpoczynek w gronie najbliższych:

– Mam nadzieję że dojdzie wreszcie do oczekiwanych ekshumacji na Ukrainie – dodała Małgorzata Gośniowska-Kola, radna sejmiku, PiS:

– Niech 2026 rok przyniesie naszemu regionowi dalszy rozwój – dodał Sławomir Kotylak, radny sejmiku, KO:

Krótkie i konkretne życzenia złożył Tomasz Siemiński, radny sejmiku, Polska 2050:

Na świątecznym okresie skupił się Marek Halasz, radny sejmiku, PSL: