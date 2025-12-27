Pan Grzegorz Zapytowski z Kłodawy został zwycięzcą grudniowego finału Sobotniego Konkursu Sportowego. W decydującej rozgrywce pokonał panów Artura Czernickiego z Urzut i Jacka Stankiewicza z Zielonej Góry. Fundatorem głównej nagrody (air fryer) jest nowosolska firma Papcup. Nagrody pocieszenia od Radia Zachód i Zielonogórskiego Klubu Sportowego.

A oto pytania na które prawidłowo odpowiedzieli uczestnicy grudniowego finału SKS:

1. Jaką dyscyplinę sportu uprawia Katarzyna Sobierajska?

Odp. Rywalizująca w kategorii 70 kg judoczka Katarzyna Sobierajska zajęła trzecie miejsce w zawodach Grand Slam w Tokio.

W decydującej walce Polka pokonała Japonkę Rin Maedę.

2. Kto był pierwszym indywidualnym mistrzem świata na długim torze?

Odp. Nowozelandczyk Ivan Mauger wygrał w 1971 roku na torze w Oslo.

3. Kinga Szlachcic z SKF-u Boksing Zielona Góra wywalczyła ostatnio srebrny medal mistrzostw świata. W jakiej startowała wadze?

Odp. Wystąpiła w formule full contact w kat. poniżej 60 kg w finałowej walce zawodów w Abu Zabi zielonogórzanka przegrała 0:3 z Asuman Ciglioglu z Turcji.

Lista tegorocznych zwycięzców SKS:

* Styczeń – Grzegorz Zapytowski (Kłodawa)

* Luty – Arkadiusz Kirchner (Nowa Sól)

* Marzec – Marek Lasota (Sława)

* Kwiecień – Daniel Szymański (Zielona Góra)

* Maj – Grzegorz Zapytowski (Kłodawa)

* Czerwiec – Artur Czernicki (Urzuty)

* Lipiec – Jacek Biereśniewicz (Zielona Góra)

* Sierpień – Marek Stachowiak (Gorzów)

* Wrzesień – Artur Czernicki (Urzuty)

* Październik – Arkadiusz Kirchner (Nowa Sól)

* Listopad – Artur Czernicki (Urzuty)

* Grudzień – Grzegorz Zapytowski (Kłodawa)

Klasyfikacja roczna finalistów (5 pkt – I miejsce w finale, 3 – II miejsce, 2 – III miejsce, 1 – udział w finale. W przypadku drugiego i trzeciego miejsca ex aequo punkty były dzielone:

1. Artur Czernicki – 24,5

2. Grzegorz Zapytowski – 22,5

3. Arkadiusz Kirchner – 21.5

4. Marek Stachowiak – 14

5. Marek Lasota – 12,5

6. Jacek Stankiewicz – 9

7. Jacek Biereśniewicz – 8,5

8. Daniel Szymański – 7,5

9. Piotr Szlingert (Lubiszyn) – 2,5

10. Daniel Piejko (Kożuchów) – 1