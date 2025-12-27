Pan Grzegorz Zapytowski z Kłodawy został zwycięzcą grudniowego finału Sobotniego Konkursu Sportowego. W decydującej rozgrywce pokonał panów Artura Czernickiego z Urzut i Jacka Stankiewicza z Zielonej Góry. Fundatorem głównej nagrody (air fryer) jest nowosolska firma Papcup. Nagrody pocieszenia od Radia Zachód i Zielonogórskiego Klubu Sportowego.
A oto pytania na które prawidłowo odpowiedzieli uczestnicy grudniowego finału SKS:
1. Jaką dyscyplinę sportu uprawia Katarzyna Sobierajska?
Odp. Rywalizująca w kategorii 70 kg judoczka Katarzyna Sobierajska zajęła trzecie miejsce w zawodach Grand Slam w Tokio.
W decydującej walce Polka pokonała Japonkę Rin Maedę.
2. Kto był pierwszym indywidualnym mistrzem świata na długim torze?
Odp. Nowozelandczyk Ivan Mauger wygrał w 1971 roku na torze w Oslo.
3. Kinga Szlachcic z SKF-u Boksing Zielona Góra wywalczyła ostatnio srebrny medal mistrzostw świata. W jakiej startowała wadze?
Odp. Wystąpiła w formule full contact w kat. poniżej 60 kg w finałowej walce zawodów w Abu Zabi zielonogórzanka przegrała 0:3 z Asuman Ciglioglu z Turcji.
Lista tegorocznych zwycięzców SKS:
* Styczeń – Grzegorz Zapytowski (Kłodawa)
* Luty – Arkadiusz Kirchner (Nowa Sól)
* Marzec – Marek Lasota (Sława)
* Kwiecień – Daniel Szymański (Zielona Góra)
* Maj – Grzegorz Zapytowski (Kłodawa)
* Czerwiec – Artur Czernicki (Urzuty)
* Lipiec – Jacek Biereśniewicz (Zielona Góra)
* Sierpień – Marek Stachowiak (Gorzów)
* Wrzesień – Artur Czernicki (Urzuty)
* Październik – Arkadiusz Kirchner (Nowa Sól)
* Listopad – Artur Czernicki (Urzuty)
* Grudzień – Grzegorz Zapytowski (Kłodawa)
Klasyfikacja roczna finalistów (5 pkt – I miejsce w finale, 3 – II miejsce, 2 – III miejsce, 1 – udział w finale. W przypadku drugiego i trzeciego miejsca ex aequo punkty były dzielone:
1. Artur Czernicki – 24,5
2. Grzegorz Zapytowski – 22,5
3. Arkadiusz Kirchner – 21.5
4. Marek Stachowiak – 14
5. Marek Lasota – 12,5
6. Jacek Stankiewicz – 9
7. Jacek Biereśniewicz – 8,5
8. Daniel Szymański – 7,5
9. Piotr Szlingert (Lubiszyn) – 2,5
10. Daniel Piejko (Kożuchów) – 1