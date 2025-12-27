Co roku jeszcze przed nocą sylwestrową wielu Lubuszan kupuje fajerwerki. Niestety mimo prowadzonych kampanii wciąż zdarzają się przypadki pożarów, zranień i poparzeń sztucznymi ogniami. Strażacy przypominają, aby z tymi środkami obchodzić się ostrożnie.

Huczne zakończenie starego roku kojarzy się z fajerwerkami i petardami. – Jeśli już decydujemy się na ich odpalenie zwracajmy uwagę na wybór miejsca, aby nie ryzykować własnego, ale i zdrowia innych. To także bezpieczeństwo pożarowe. W przypadku zaprószenia ognia przystąpmy do jego gaszenia oczywiście z zachowaniem własnego bezpieczeństwa. Jeśli nie jest to możliwe wezwijmy natychmiast straż pożarną – mówi aspirant Dawid Lewandowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej:

Strażacy przypominają, także aby nie podnosić petard, które mimo odpalenia nie wystrzeliły w górę.