Spotkanie z rodziną, prezenty i magiczna atmosfera. Sprawdzamy, za co najmłodsi kochają święta.

Trwają Święta Bożego Narodzenia, a to idealny moment, by spędzić czas z najbliższymi. Niektórzy odwiedzają rodzinę lub znajomych, inni organizują spotkania u siebie – najważniejsze, by tego dnia dzielić się szczęściem z innymi. My postanowiliśmy zapytać najmłodszych mieszkańców Gorzowa dlaczego lubią święta.

Świętowanie potrwa jeszcze dzisiaj i jutro. A w przyszłym tygodniu Sylwester i nadejście nowego roku.