Drugi, a właściwie trzeci dzień świąt Bożego Narodzenia, to w Kościele katolickim dzień upamiętnienia Świętego Szczepana, pierwszego męczennika.

Ksiądz Adam Skubis z gorzowskiej Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa przypomina, że mamy w tych dniach do czynienia z podwójnymi narodzinami.

Najcenniejsza w tym okresie jest okazywana najbliższym miłość i dany im czas – dodaje ksiądz Adam Skubis.

Odwiedziny najbliższych i osób samotnych mogą być również okazją do wspólnego śpiewania kolęd. W przeciwieństwie do Bożego Narodzenia czyli 25 grudnia, drugi dzień świąt nie jest dniem, w którym uczestnictwo we mszy jest obowiązkowe dla katolików ale też nie wykluczone.