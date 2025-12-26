Drugi, a właściwie trzeci dzień świąt Bożego Narodzenia, to w Kościele katolickim dzień upamiętnienia Świętego Szczepana, pierwszego męczennika.
Ksiądz Adam Skubis z gorzowskiej Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa przypomina, że mamy w tych dniach do czynienia z podwójnymi narodzinami.
Najcenniejsza w tym okresie jest okazywana najbliższym miłość i dany im czas – dodaje ksiądz Adam Skubis.
Odwiedziny najbliższych i osób samotnych mogą być również okazją do wspólnego śpiewania kolęd. W przeciwieństwie do Bożego Narodzenia czyli 25 grudnia, drugi dzień świąt nie jest dniem, w którym uczestnictwo we mszy jest obowiązkowe dla katolików ale też nie wykluczone.
Czytaj także:
Papież: Szczepan umarł przebaczając, tak jak Jezus
Papież Leon XIV zachęcił w piątek (26 grudnia) do modlitwy w intencji wspólnot chrześcijańskich na świecie cierpiących z powodu swojej wiary. Podczas spotkania z wiernymi w uroczystość świętego…
Czytaj także:
Kościół katolicki 26 grudnia wspomina św. Szczepana – pierwszego męczennika
Kościół katolicki drugiego dnia oktawy świąt Bożego Narodzenia wspomina św. Szczepana – pierwszego męczennika. Według raportu międzynarodowej organizacji Open Doors z 2025 r. prześladowanych z powodu wiary jest ponad 380…