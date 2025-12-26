Budowa 97. mieszkań na wynajem przy ul. Przemysłowej idzie zgodnie z harmonogramem – informuje prezes Gorzowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Tomasz Gierczak ocenia, że inwestycja zostanie oddana do użytku pod koniec 2026 roku.

Już niedługo ma powstać regulamin na podstawie którego będzie można ubiegać się o mieszkanie. Nabór ma być prowadzony etapami. Mówi prezes GTBS-u Tomasz Gierczak:

Czteropiętrowy budynek powstaje na Zawarciu przy ul. Przemysłowej. Będzie w nim 97 mieszkań jedno-, dwu- i trzypokojowych. Mieszkania mają być wykończone i gotowe do zamieszkania zaraz po oddaniu budynku do użytku. Sam budynek będzie wyposażony w windy oraz dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wokół obiektu powstanie plac zabaw i parking na 100 samochodów. Mieszkania będą dostępne na wynajem. Inwestycja jest skierowana do mieszkańców, którzy mają zbyt wysokie dochody, aby ubiegać się o lokal komunalny, ale jednocześnie zbyt niskie, by starać się o komercyjny kredyt na własne mieszkanie.

Jednocześnie GTBS planuje budowę kolejnych bloków na Zawarciu. Spółka przejęła od miasta działkę tuż przy skrzyżowaniu ulicy Grobla z Zieloną. Równocześnie trwają także przygotowania do zagospodarowania działki sąsiadującej z realizowaną obecnie inwestycją przy ulicy Przemysłowej.

Fot.: facebook.com/GTBSGorzow