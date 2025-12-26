Zielonogórscy leśnicy odnotowują co roku ponad sto przypadków kradzieży drewna z lasów. W okresie zimowym straż leśna prowadzi wzmożone patrole, których celem jest zwalczanie różnych form szkodnictwa leśnego.

Złodzieje zarówno przywłaszczają sobie porąbane już kawałki drewna, jak i własnoręcznie ścinają drzewka, o czym mówi Paweł Wcisło z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze:

– Za kradzież drewna grożą surowe kary – dodaje Paweł Wcisło:

Dodajmy, że na terenie RDLP w Zielonej Górze działa 20 posterunków straży leśnej.