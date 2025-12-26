Za dużo jedzenia na święta? Zielonogórzanie mogą się nim podzielić w trzech jadłodzielniach. Do specjalnych szaf można włożyć zapakowane i opisane potrawy, które mogą odebrać inni mieszkańcy.
– Każdy produkt musi być odpowiednio zabezpieczony – przypomina wolontariuszka Izabela Szmecht:
Izabela Szmecht przypomina, że jadłodzielnie może odwiedzić każdy mieszkaniec:
Zielonogórskie jadłodzielnie znajdują się przy ul. Moniuszki 35, Zacisze 23, oraz na os. Pomorskim 13.
