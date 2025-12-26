31 Lubuszan zostało zakwalifikowanych do kolejnej edycji programu „Skrzydła”, realizowanego przez diecezjalną Caritas. Jest on skierowany do rodzin z dziećmi w wieku szkolnym.

Każdy z beneficjentów co miesiąc otrzyma 150 złotych na realizację swoich zainteresowań. Program Skrzydła wspierają darczyńcy z całej diecezji, którzy na specjalne konto przelewają środki finansowe.

Sylwia Grzyb, rzecznik prasowy diecezjalnej Caritas, podkreśla, że w dalszym ciągu poszukiwani są mecenasi, którzy zechcą wspierać młodzież:

– Pieniądze przeznaczane są głównie na rozwój osobisty młodzieży – podkreśla Sylwia Grzyb:

– Wsparcie otrzymają osoby wyznaczone przez lokalne parafie oraz szkolnych nauczycieli – informuje Sylwia Grzyb:

Więcej informacji na temat programu „Skrzydła” znajdziecie na stronie internetowej diecezjalnej Caritas.