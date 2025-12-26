Jazda na łyżwach jednym ze sposobów na spędzenie świąt. Oprócz spacerów, część zielonogórzan postanowiła spędzić Boże Narodzenie na sportowo. W wolnym czasie można odwiedzić m.in. lodowisko na Placu Bohaterów:

Lodowisko w centrum Zielonej Góry jest dziś czynne do godziny 21. Na miejscu czynna jest też wypożyczalnia łyżew.