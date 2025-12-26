Co zrobić, aby nie mieć dodatkowych kilogramów po świętach? To pytanie zadają sobie mieszkańcy, którzy w ostatnich dniach zjedli zbyt wiele świątecznych potraw.

Zdaniem specjalistów, najlepszą metodą na utrzymanie dobrej formy, są regularne ćwiczenia domowe oraz rodzinny spacer.

Jak mówi Jakub Piątkowski, trener personalny, dłuższy pobyt przy stole i kilka dni odpoczynku od ćwiczeń, nie zniszczy naszej sylwetki:

– Nadmiar kilogramów po świętach jest spowodowany brakiem aktywności – zaznacza dietetyczka Justyna Smarzewska:

Justyna Smarzewska podkreśla również, że wiele wigilijnych potraw ma pozytywny wpływ na nasz organizm:

Osoby, które chcą ułożyć odpowiedni jadłospis, mogą skorzystać z porad dostępnych na portalu internetowym diety.nfz.gov.pl.