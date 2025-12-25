Święta to czas rodzinnych spotkań przy suto zastawionych stołach. Jednak często zostaje na nich więcej jedzenia, niż jesteśmy w stanie zjeść.

Zamiast wyrzucać nadmiar świątecznych potraw, warto podzielić się nimi z innymi. Coraz więcej jadłodajni i punktów pomocowych przyjmuje żywność, która może jeszcze komuś posłużyć. W Gorzowie świąteczne dania możemy przywozić na ul. Wyszyńskiego. Mówi siostra Anna Niepiekło ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego:

Jadłodzielnia, czyli specjalna lodówka w której możemy zostawić nasze świąteczne dania, działa tez w Wawrowie w pobliżu kościoła p.w. św. Józefa Rzemieślnika.