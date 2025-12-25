Papież Leon XIV w wygłoszonym w Watykanie orędziu na Boże Narodzenie zaapelował o przerwanie walk w Ukrainie i odwagę podjęcia szczerego, bezpośredniego i pełnego szacunku dialogu. Europę wezwał, by nadal inspirowała duchem wspólnoty i współpracy oraz była wierna swoim chrześcijańskim korzeniom.
Kto nie kocha, nie zbawia się, jest zgubiony. Kto zaś nie kocha brata, którego widzi, nie może kochać Boga, którego nie widzi
– powiedział papież, zwracając się do dziesiątek tysięcy osób na placu Świętego Piotra i setek milionów ludzi podczas transmisji na cały świat.
Pokój zaczyna się w sercu człowieka
Podkreślił, że drogą pokoju jest odpowiedzialność.
Gdyby każdy z nas, na wszystkich poziomach, zamiast oskarżać innych najpierw uznał swoje własne winy i prosił Boga o ich przebaczenie, a jednocześnie postawił się w sytuacji tych, którzy cierpią, okazał solidarność z tymi, którzy są słabsi i uciskani, wtedy świat by się zmienił
– oświadczył.
Papież z apelem
Leon XIV podkreślił, że „bez serca wolnego od grzechu, serca, które otrzymało przebaczenie, nie można być mężczyznami lub kobietami pełnymi pokoju i budowniczymi pokoju”. Zapewnił przy tym, że dzięki łasce Jezusa każdy „może i musi zrobić wszystko, co w jego mocy, aby oddalić nienawiść, przemoc i antagonizmy, a praktykować dialog, pokój i pojednanie”.
Bliski Wschód i świat – wołanie o pokój
Papież pozdrowił mieszkańców Bliskiego Wschodu i wyraził zrozumienie dla ich „poczucia bezsilności wobec dynamiki władzy, która ich przerasta”.
Prosimy o sprawiedliwość, pokój i bezpieczeństwo dla Libanu, Palestyny, Izraela i Syrii, ufając w te boskie słowa: „Dziełem sprawiedliwości będzie pokój, a owocem prawa – wieczyste bezpieczeństwo
– powiedział Leon XIV.
Jak dodał, „Księciu Pokoju powierzamy cały kontynent europejski, prosząc, aby nadal inspirował go duchem wspólnoty i współpracy, wiernym jego chrześcijańskim korzeniom i historii, solidarnym i otwartym na tych, którzy są w potrzebie”.
Papież o Ukrainie
Modlimy się w szczególności za umęczony naród ukraiński: niech ucichnie huk broni, a zaangażowane strony, wspierane przez wysiłek społeczności międzynarodowej, znajdą odwagę podjęcia szczerego, bezpośredniego i pełnego szacunku dialogu.
Dzieciątko z Betlejem błagamy o pokój i pocieszenie dla ofiar wszystkich wojen toczących się na świecie, zwłaszcza tych zapomnianych, oraz dla wszystkich, którzy cierpią z powodu niesprawiedliwości, niestabilności politycznej, prześladowań religijnych i terroryzmu
– powiedział papież.
Przypomniał o konfliktach w Sudanie, Sudanie Południowym, Mali, Burkina Faso i Demokratycznej Republice Konga.
Leon XIV zaapelował o dialog w Ameryce Południowej, pojednanie w Mjanmie (Birmie) oraz przywrócenie pokoju i dobrych stosunków między Tajlandią a Kambodżą, które toczą spór graniczny.
Papież przypomniał o losie mieszkańców Strefy Gazy, którzy stracili wszystko, oraz uchodźców i migrantów, przemierzających Morze Śródziemne i kontynent amerykański.
Wezwał wierzących, by w dniu Bożego Narodzenia otworzyli „serce na braci i siostry, którzy znajdują się w potrzebie i cierpią”.
Po raz pierwszy po polsku
Leon XIV udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi, czyli miastu i światu, i złożył świąteczne życzenia w 10 językach. Po polsku powiedział „Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia”.
