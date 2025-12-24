Dzisiaj obchodzimy Wigilię Bożego Narodzenia. To drugie najważniejsze święta dla katolików. Wspólne kolędowanie, dzielenie się opłatkiem i uczestnictwo w pasterkach – to tylko niektóre religijne aspekty tego czasu.

– 24 grudnia zaczynamy świętować narodziny Chrystusa – mówi ks. Michał Kowalewski, wikariusz parafii pw. św. Michała Archanioła w Nowej Soli:

– Uczestnictwo we Mszy Świętej niejako dopełnia świętowanie Bożego Narodzenia – dodaje ks. Michał Kowalewski:

Dodajmy, że pasterki odprawiane są w zielonogórskich parafiach o rożnej porze, m.in. o 21:00, 22:30 i 24:00.