Kończą się prace budowlane na terenie akademika „Wicewersal” znajdującego się przy ul. Wojska Polskiego. Na miejscu przeprowadzono termomodernizację budynku oraz remont pomieszczeń.

Na inwestycję przeznaczono ponad 21 milionów złotych. Część środków pochodziła z dofinansowania od ministerstwa.

O szczegółach zrealizowanych prac opowiada Małgorzata Włodarczyk z biura prasowego Uniwersytetu Zielonogórskiego:

– Aktualnie wykonywane są ostatnie poprawki – zaznacza Małgorzata Włodarczyk:

Studenci będą mogli powrócić do akademika przed rozpoczęciem semestru letniego.