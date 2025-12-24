Ambasador Polski we Francji Jan R. zatrzymany przez CBA – ustalił portal Goniec.pl.

Śledztwo dotyczy nieprawidłowości na prywatnej uczelni – Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych, którą przez pewien czas kierował Paweł C., późniejszy założyciel Collegium Humanum.

Według serwisu, Jan R. został zatrzymany przez agentów CBA na warszawskim Lotnisku Chopina. Miał usłyszeć kilka zarzutów, dotyczących m.in. posługiwania się sfałszowanym dokumentem. Nie przyznał się do winy.

W tej sprawie zatrzymano także dwie inne osoby – byłego posła PiS Maksa K. i biznesmena Pawła P. Sprawę, dotyczącą domniemanych nieprawidłowości przy wydawaniu dyplomów MBA, prowadzi prokuratura w Katowicach.