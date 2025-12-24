W Zielonej Górze ruszył pilotażowy program współpracy między światem nauki i sportu. Weźmie w nim udział kilka profesjonalnych klubów i szkółek sportowych, m.in. Lechia i SKM Zastal. Projekt zakłada m.in. szczegółowe pomiary i ocenę rozwoju fizycznego sportowców, które pomogą w profilaktyce zdrowia zawodników.

O szczegółach opowiada Jacek Frątczak, przewodniczący miejskiej komisji kultury i sportu:

Współpraca z naukowcami będzie miała długofalowe skutki:

– Liczymy, że kooperacja świata nauki i sportu wpłynie pozytywnie na rozwój naszego miasta – dodaje Jacek Frątczak:

Cykl badań lokalnych sportowców rozpocznie się w styczniu.