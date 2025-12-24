Dla wielu osób Wigilia zaczyna się wieczorem, przy zastawionym stole i choince. Są jednak tacy, którzy ten wyjątkowy dzień rozpoczynają inaczej.

W wigilijny poranek przyjeżdżają na cmentarz komunalny przy ul. Żwirowej, aby zapalić znicze, pomodlić się, na chwilę pobyć z tymi, których już z nimi nie ma. Odwiedziliśmy dziś gorzowski cmentarz i zapytaliśmy mieszkańców, dlaczego właśnie tak zaczynają święta.

Pytani przez nas gorzowianie podkreślali, że wizyta w tym świątecznym czasie na cmentarzu, to ważna chwila w czasie świąt, która później pozwala spokojnie wrócić do domów i bliskich im osób.

Dodajmy, że w tym roku w Wigilię nie ma możliwości wjechania samochodem na cmentarz komunalny przy ul. Żwirowej.