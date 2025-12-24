Zamknięte sklepy, przygotowania do wieczerzy, czy chęć dłuższego zostania w łóżku – niezależnie od powodów gorzowianie wigilijny poranek postanowili spędzić w domach.
Na zmrożone ulice wyjechał za to Krzysztof Matusiak:
Karp i śledzie – to nieodłączne elementy Świąt Bożego Narodzenia w polskich domach. Dużą popularnością cieszy się także zupa rybna....
Zapraszają: prof. Elżbieta Skorupska-Raczyńska i Andrzej Pierzchała:
Dzisiaj obchodzimy Wigilię Bożego Narodzenia. To drugie najważniejsze święta dla katolików. Wspólne kolędowanie, dzielenie się opłatkiem i uczestnictwo w pasterkach...
Wigilia Bożego Narodzenia jest świętem rodzinnym, któremu towarzyszy wiele symboli – zwyczaj dzielenia się opłatkiem, przystrajania choinki, zostawiania pustego nakrycia...
Spotkanie z rodziną, wspólne spacery, udział w pasterce lub wyjazd na krótkie wakacje – to najpopularniejsze sposoby na spędzanie świąt Bożego...
Trwa remont wiaduktu na ul. Zjednoczenia. Niedawno zakończono kluczowy etap prac, czyli wykonanie płyty ustroju nośnego. Obecnie prowadzone są obróbki...
