Mijający rok to sporo ważnych inwestycji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w regionie. Finansowane były z programu wyrównywania różnic pomiędzy poszczególnymi województwami.

Elżbieta Miernik-Krukurka, dyrektorka lubuskiego oddziału PFRON, mówi, że wydatki były rekordowe. W kolejnym roku Fundusz chce postawić na rozwiązywanie problemów mieszkaniowych osób z niepełnosprawnościami. Takie inwestycje realizowane są w Nowej Soli, Sulechowie i Gralewie:

PFRON czeka obecnie na nową ustawę o asystencji osobistej. Ma ona wprowadzić nowe zasady wsparcia opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Elżbieta Miernik-Krukurka liczy, że prace nad nowymi przepisami przyspieszą dzięki nowej pełnomocniczce rządu do spraw niepełnosprawnych. Została nią niedawno lubuska posłanka Maja Nowak:

Nowa ustawa zakłada, że z usług osobistego asystenta będzie mogła bezpłatnie skorzystać każda osoba z niepełnosprawnością w wieku od 13 do 65 lat.