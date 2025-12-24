Krokiety z kapustą i grzybami, uszka z barszczem, karp i makowiec – to jedne z najpopularniejszych świątecznych potraw. Według tradycji, na stole powinno się znaleźć 12 potraw, ale to liczba umowna w zależności od regionu.

W niektórych obowiązuje bowiem nieparzysta liczba dań. Tradycją jest również dzielenie się opłatkiem z najbliższymi.

Zapytaliśmy zielonogórzan, czego nie może zabraknąć przy ich wigilijnym stole:

Według tradycji, aby zapewnić sobie pomyślność i zdrowie, należy spróbować każdej z wigilijnych potraw.