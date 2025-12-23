W tym roku największe wrażenie zrobiła na nich wyprawa na rumuńską Bukowinę. Dla wielu była to nie tylko pielgrzymka, ale i sentymentalna podróż do korzeni. Wśród karpackich wzgórz młodzi ludzie odnajdywali ślady swoich przodków, ucząc się, że aby pewnie patrzeć w przyszłość, trzeba wiedzieć, skąd się wyrasta. Pojechali tam w ramach Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

To opowieść o pokoleniu, które potrafi połączyć duchowość z gotowością niesienia pomocy innym. Od akcji charytatywnych po trudne szlaki pielgrzymkowe – to ich codzienność, lekcja wytrwałości i szacunku do tego, co ponadczasowe. Szukają akceptacji, autentyczności i przyjaciół, na których można liczyć w każdej sytuacji. Mówią o sobie „rodzina”, choć połączyły ich nie więzy krwi, a wspólne wartości. Często spotykają towarzyszy na całe życie. Wśród nich są bowiem pary, które przypieczętowały swoją relację małżeństwem.