Trwa remont wiaduktu na ul. Zjednoczenia. Niedawno zakończono kluczowy etap prac, czyli wykonanie płyty ustroju nośnego. Obecnie prowadzone są obróbki wykończeniowe i izolacyjne. Postęp prac szacowany jest na około 80%.

Do końca roku zabetonowana będzie cała płyta wiaduktu zachodniego, o czym wspomina Michał Szulc, zastępca dyrektora departamentu zarządzania drogami urzędu miasta:

Nie planujemy żadnych zmian związanych z organizacją ruchu – dodaje Michał Szulc:

Całkowity koszt remontu wiaduktu wynosi ponad 27 milionów złotych. Prace mają się zakończyć do lipca przyszłego roku.