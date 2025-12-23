ZDROWYCH I WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ŻYCZĄ SZŁUCHACZOM

Koło Gospodyń Wiejskich w Kłodawie, istnieje od lat sześćdziesiątych. Panie spotykają się by, razem porozmawiać, wymienić się przepisami. Wspólnie śpiewają też w zespole ,,Kłodawianki”. Liderką jest Bożena Popowska – pani o spokojnym głosie, ale jak twierdzi ognistym charakterze.

Co roku przed świętami Bożego Narodzenia organizują spotkanie, podczas którego prezentują potrawy z regionów, z których pochodzą ich rodziny. Z tej okazji zapraszają też osoby i organizacje współpracujące z kłodawskim kołem. Panie uważają, że są jedna wielką rodziną. W uroczystym spotkaniu uczestniczyła te Izabela Patek uważnie słuchając kłodawskich opowieści.