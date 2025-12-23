ZDROWYCH I WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ŻYCZĄ SZŁUCHACZOM

REPORTAŻYŚCI REDAKCJI REPORTAŻU RADIA ZACHÓD :

Monika Bartkowicz-Krzysztof , Izabela Patek , Elżbieta Samsel – Czerniawska , Elżbieta Wozowczyk-Leszko i Cezary Galek

Korzystając z możliwości powrotu do godnego życia trafili z ulicy pod opiekę Fundacji Rondo. Jak podkreśla prezes fundacji Wojciech Wekwert wychodzenie z bezdomności to długi i niełatwy proces, ale zawsze warto o siebie walczyć.

W ostatnich tygodniach oczarowani magią świąt, żyliśmy w rytmie świątecznych piosenek rozbrzmiewających w centrach handlowych, kupowaliśmy prezenty, wysyłaliśmy życzenia do rodziny i przyjaciół, piekliśmy pierniczki, układaliśmy listę dań na wigilijną kolację. Otwieramy serca i portfele pomagając osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej.

Przedświąteczną empatią i miłością do bliźniego dzielą się także osoby w kryzysie bezdomności. Dla nich święta znaczą bardzo wiele. Są wspomnieniem dawnego życia i nadzieją na powrót do normalności.