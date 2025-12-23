Szkoła podstawowa nr 13 z Gorzowa zajęła pierwsze miejsce w lubuskiej edycji konkursu „Odblaskowa szkoła”. Na podium znalazła się tez SP nr 16 z Gorzowa oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie.

Konkurs ma na celu promowanie bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym poprzez noszenie elementów odblaskowych. Szkoły biorące udział w konkursie przygotowały różne działania, takie jak akcje informacyjne, konkursy plastyczne czy spotkania z policją.

Punkty przyznawane były m.in. za zaangażowanie uczniów, nauczycieli i rodziców oraz za widoczne efekty działań, np. powszechne noszenie odblasków. Lubuskie szkoły organizowały też odblaskowe spacery po zmroku, dyskoteki, a nawet pokazy mody.

Wicedyrektor gorzowskiej „trzynastki” Paulina Sadkowska nie kryje wzruszenia:

Bardzo szczęśliwi z zajęcia pierwszego miejsca w województwie są uczniowie SP nr 13:

Dlaczego lubuska policja organizuje konkurs „Odblaskowa szkoła” wyjaśnia sierżant Julia Jura z lubuskiej drogówki.

Teraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 13 i ich pomysłowe akcje będą oceniane na finale w Warszawie