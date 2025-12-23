W sobotę 107. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Wojewódzkie uroczystości odbędą się w Zielonej Górze.

Powstanie Wielkopolskie jest jedynym w pełni udanym zrywem niepodległościowym w historii Polski. – Po raz piąty rocznica będzie obchodzona jako święto państwowe – mówi wiceprezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Błażej Mościpan.

Na początku 1919 roku powstańcze walki dotarły w okolice Babimostu i Sulechowa. Po zakończeniu II wojny światowej wielu byłych powstańców osiedliło się na terenie dzisiejszego województwa lubuskiego i tworzyło polską administrację:

Wojewódzkie uroczystości upamiętniające rocznicę Powstania Wielkopolskiego odbędą się przy Obelisku Powstańczym na cmentarzu komunalnym w Zielonej Górze. Początek o godz. 13.