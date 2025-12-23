Spotkania raz w miesiącu i praca nad rozwojem strategii kultury – to działania Zielonogórskiej Rady Kultury. Organ doradczy dla władz miasta istnieje, przypomnijmy, od końca września 2025 roku.

W listopadzie, podczas kongresu, zaprezentowane zostały założenia strategii rozwoju kultury w Zielonej Górze. Mówi Michał Mogiła, przewodniczący Zielonogórskiej Rady Kultury:

Rada Kultury będzie przyjmować także uwagi mieszkańców. – Pracujemy nad kanałem komunikacyjnym – mówi Michał Mogiła:

W skład Zielonogórskiej Rady Kultury wchodzą m.in. osoby zaangażowane w edukację muzyczną, plastyczną i teatralną oraz promujące tradycje winiarskie miasta. Kadencja rady potrwa do 2029 roku. Michał Mogiła był gościem Rozmowy o 9.00.