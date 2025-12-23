4-miesięczny chłopiec z obrażaniem na ciele trafił do szpitala, a jego rodzice do aresztu.

Opieka społeczna z Witnicy odebrała rodzicom dwoje dzieci po tym, jak 4-miesięczne niemowlę z obrażeniami trafiło do gorzowskiego szpitala. Chłopiec w ciężkim stanie został przewieziony do placówki w Nowej Soli. Rodzice zostali zatrzymani, usłyszeli zarzuty znęcania się nad dzieckiem i decyzją sądu trafili do tymczasowego aresztu na trzy miesiące. Drugie dziecko zostało objęte pieczą zastępczą, a sprawę bada Prokuratura Okręgowa w Gorzowie.

Drugie dziecko pary; 4-letni chłopiec w momencie odebrania znajdował się w dobrym stanie.