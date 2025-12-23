Samorządowa spółka transportowa będzie sukcesywnie przejmować zadania związane z połączeniami kolejowymi – mówi Waldemar Sługocki, poseł i szef Koalicji Obywatelskiej w regionie.

Sługocki zwraca uwagę, że chodzi nie tylko o transport pasażerów. Spółka będzie też dysponować zakładem naprawczym. Skróci to czas serwisowania pociągów:

Zielone światło do powołania samorządowej spółki transportowej dali dwa tygodnie temu radni sejmiku. Spółka ma przejąć realizację regionalnych połączeń kolejowych do 2028 roku.