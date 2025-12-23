Kontrole trzeźwości i kontrole prędkości, sposób przewożenia dzieci – to niektóre z działań zielonogórskich policjantów w świątecznej akcji na drogach. Część z zielonogórzan wyruszyła już w podróż do bliskich na Boże Narodzenie.

– Aby dojechać bezpiecznie, nie powinniśmy się spieszyć – uczula podinspektor Małgorzata Stanisławska, rzeczniczka zielonogórskiej policji:

W rejonie skrzyżowań i przejść dla pieszych szczególną ostrożność powinni zachować i kierowcy i piesi – dodaje Małgorzata Stanisławska:

Jak podała policja, nagranie z monitoringu komunikacji miejskiej jednoznacznie potwierdziło, że zachowanie kierującej stworzyło realne zagrożenie dla życia i zdrowia pieszych. Sami piesi też powinni zadbać o bezpieczeństwo: zaopatrzyć się w odblaski, a przed wejściem na pasy upewnić się, że mogą przejść bezpiecznie.