„Płyta główna” z kraju: Sarsa.
„Płyta główna” ze świata: Depeche Mode.
„Pieśń masowa”: Kamil Bednarek i Natasza Urbańska.
„Scena” – niezależny magazyn muzyczny.
Codziennie od poniedziałku do piątku o 19-tej.
Zaprasza Jacek Grodzki.
scena@zachod.pl
https://www.youtube.com/watch?v=xUZq1zdlLqk&list=OLAK5uy_nBUyiGzOGA9wrmLB_mxuMOITO1Nw5UoFs „Płyta główna” z kraju: Kuba Badach. „Płyta główna” ze świata: Tame Impala. „Pieśń masowa”: DrySkull i Krzysztof Zalewski. Ponadto...
https://www.youtube.com/watch?v=7BpBY49dZdU&list=OLAK5uy_kdrFNRpxvCsjhYb1PxX814iwRZ4kY073w „Płyta główna” z kraju: Mery Spolsky. „Płyta główna” ze świata: Aerosmith & Yungblud. „Pieśń masowa”: Ralph Kaminski. https://www.youtube.com/watch?v=Nr62QYXwBeA „Scena”...
https://www.youtube.com/watch?v=6OFqZctbshA&list=OLAK5uy_n7Yt3wHW48eqH-81RzNHJg-Xvk3vQdheU „Płyta główna” z kraju: Lady Pank. „Płyta główna” ze świata: The Charlatans. „Pieśń masowa”: T. Love. Ponadto relacja z...
https://www.youtube.com/watch?v=tVcj38tNGFw&list=OLAK5uy_lhWM6hj33utnanZEX_JZovQYJBJ1eJZN4 „Płyta główna” z kraju: Kasia Lins wraz z wywiadem. „Płyta główna” ze świata: Biffy Clyro. „Pieśń masowa”: Lux Torpeda....
https://www.youtube.com/watch?v=oHSsMI6UjAU „Płyta główna” z kraju: Maryla Rodowicz wraz z wywiadem. „Płyta główna” ze świata: The Rasmus. „Pieśń masowa”: Voo Voo....
https://www.youtube.com/watch?v=mc5nGLvLGHY&list=OLAK5uy_n2QiMVpwd816q_C6nCKILojeMMxPY0b8o „Płyta główna” z kraju: Michał Wiraszko wraz z wywiadem. „Płyta główna” ze świata: White Lies. „Pieśń masowa”: Foo Fighters....
