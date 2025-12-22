Organizowanie nielegalnych wyścigów i rajdów będzie karane, zaostrzone zostaną też sankcje za niebezpieczną jazdę i łamanie zakazu prowadzenia pojazdów. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację kilku ustaw, dotyczącą bezpieczeństwa drogowego.

Według nowych przepisów każde złamanie zakazu prowadzenia samochodów będzie mogło się zakończyć orzeczeniem dożywotniego zakazu. Sąd będzie mógł też nakazać w takim przypadku konfiskatę auta, tak jak w sytuacji pijanych kierowców.

Nowelizacja przewiduje konieczność zgłaszania spotkań motoryzacyjnych powyżej 10 osób władzom gminy. Nieuzyskanie zgody w tej sprawie będzie karane mandatem 2 tys. zł lub nawet ograniczeniem wolności dla organizatora. Z kolei mandat za driftowanie (celowe wprowadzanie auta w kontrolowany poślizg) wyniesie co najmniej 1,5 tys. zł.

Nielegalne wyścigi na drogach publicznych mają być uznawane za przestępstwo i zagrożone więzieniem od 3 miesięcy do 5 lat.