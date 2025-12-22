O tym jak nie dać się oszukać i nie stracić pieniędzy rozmawiano z seniorami. Gorzowska policja zorganizowała kolejne spotkanie dla mieszkańców.

W okresie przedświątecznym wzmaga się działalność oszustów, którzy stosując różnego rodzaju sztuczki manipulacyjne próbują wyłudzić od mieszkańców pieniądze. Ich ofiarami są najczęściej osoby starsze, dlatego to właśnie z myślą o nich na komisariacie policji w Gorzowie odbyło się spotkanie dotyczące bezpieczeństwa – mówi Mateusz Leśniewski, asystent Wydziału Prewencji ds. Profilaktyki.

Jak przyznają uczestnicy spotkania: to ważne, by wiedzieć jak reagować i na co uważać.

W spotkaniu wzięła także udział Marta Petelska-Brodzińska, Miejski Rzecznik Praw Konsumenta. „Niestety często zgłaszają się do mnie osoby, które uległy oszustom” – mówi.

Kady przypadek wyłudzenia lub próby wyłudzenia pieniędzy można zgłaszać policjantom. Im szybciej się to zrobi tym większa szansa na odzyskanie środków chociaż, jak podkreślają funkcjonariusze, nie zawsze jest to możliwe.