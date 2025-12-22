Minister Sportu Jakub Rutnicki odwiedził dziś Gorzów.

Jednym z punktów jego wizyty była przystań sportów wodnych przy ulicy Fabrycznej i drugi rok realizacji programu „Klub PRO” dofinansowującego szkolenie dzieci i młodzieży – im jest ono szersze tym większe wsparcie. Minister Rutnicki podkreślił, że w Gorzowie sporymi beneficjentami są kluby wioślarskie i kajakarskie:

Jednym z punktów wizyty był też stadion lekkoatletyczny, na którym planowana jest kolejna inwestycja

Minister Rutnicki spotkał się też z dyrektorem Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Tomaszem Kucharskim. Dwukrotny mistrz olimpijski w wioślarstwie liczy na wsparcie remontu szkolnego internatu a przypomnijmy, że szkoła sportowa od niedawna mieści się przy Okrzei 42, dawnej siedzibie Zespołu Szkół Budowlanych

Ze współpracy z ministrem zadowolony jest wojewoda lubuski Marek Cebula:

Jakubowi Rutnickiemu towarzyszyli też parlamentarzyści KO Krystyna Sibińska i Władysław Komarnicki: