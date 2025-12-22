Uwaga na oszustów podszywających się pod znaną firmę kurierską. Miejski Rzecznik Praw Konsumenta ostrzega.

Jak zawsze w okresie przedświątecznym mieszkańcy wpadają w szał zakupów. Wielu z nich obecnie dokonuje się przez Internet, a to bardzo łatwa droga do tego, by paść ofiarą oszustów. Jak przyznaje Marta Petelska-Brodzińska, Miejski Rzecznik Konsumentów, w ostatnim czasie dociera do niej coraz więcej sygnałów o próbie wyłudzenia pieniędzy na znaną firmę kurierską. Konsumenci otrzymują maile lub wiadomości SMS o rzekomej niedopłacie lub konieczności dokonania odprawy celnej przesyłki. W takiej wiadomości zawarty jest link, którego kliknięcie może grozić utratą pieniędzy lub danych osobowych.

Jak zaznacza rzecznik, już na początku są sygnały, które powinny wzbudzić nasz niepokój.

O podobnych sytuacjach należy niezwłocznie poinformować policję, a w przypadku utraty pieniędzy można się tez kontaktować z Miejskim rzecznikiem Praw Konsumenta.