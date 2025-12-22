Szykuje się duża podwyżka cen biletów na autobusy i tramwaje. Zmiany maja wejść w życie już w przyszłym roku.

To nie są dobre informacje dla pasażerów korzystających z Miejskiego Zakładu Komunikacji. Już od 1 stycznia szykuje się bowiem drastyczna podwyżka cen biletów – drastyczna bo rzędu nawet 67%.

Bilet normlany, na przejazd 45-minutowy, który w tej chwili kosztuje 3 zł – będzie kosztował 5 zł, natomiast bilet ulgowy podrożeje dwukrotnie – ze 1,50 zł na 2,50 zł. Podrożeją również przejazdówki – miesięczna będzie kosztować 154 dla przejazdów normalnych i 77 zł na przejazdy ulgowe.

Na razie nie ma w tej s[prawie oficjalnego komunikatu ze strony miasta, ale zmiany można sprawdzić w zarządzaniu prezydenta Gorzowa.

Przypomnijmy: jednocześnie, od 1 stycznia wchodzą zmiany dla pasażerów korzystających z Karty Mieszkańca – osoby, które mieszkają i płacą podatki w Gorzowie i wyrobią sobie Kartę Mieszkańca będą korzystali z przejazdów komunikacją miejską zupełnie za darmo.