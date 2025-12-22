Budżet województwa lubuskiego na 2026 rok przyjęty. Za projektem głosowały kluby Koalicji Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050. Przeciw było Prawo i Sprawiedliwość.

Dochody wyniosą prawie 1,1 mld zł, a wydatki ponad 1,2 mld zł. Ponad 100-milionowy deficyt pokryty zostanie poprzez zaciągnienie kredytu.

Marszałek Sebastian Ciemnoczołowski podkreślał, że jedną trzecią budżetu pochłoną zakupy i inwestycje:

W imieniu klubu PiS stanowisko przedstawiła Małgorzata Gośniowska-Kola. Krytykowała rosnące wydatki i zadłużenie:

– To budżet ambitny i proinwestcyjny – oponował Marek Halasz, szef koalicyjnego klubu PSL i Polski 2050.

Za przyjęciem budżetu głosowało 20 spośród 30 radnych. Wśród kluczowych inwestycji marszałek wymienił budowę mostów na Odrze w Pomorsku i na Noteci w Santoku czy drugiego etapu obwodnicy Sławy. Lubuskie dołoży też m.in. do budowy centrum onkologii w Zielonej Górze.