Zofia Mąkosa, Maria Szupiluk, Jerzy Karwecki wyróżnieni medalami Zasłużony dla Województwa Lubuskiego. Wręczono je podczas dzisiejszej sesji sejmiku województwa lubuskiego.

Maria Szupiluk od 1990 roku prowadzi Zespół Tańca Ludowego „Mali Gorzowiacy”. Jest dyrektorem artystycznym zespołu, choreografką i reżyserką koncertów. – Zespół buduje tożsamość regionalną młodych artystów, uczy ich kim są – dodaje wyróżniona.



Medal „Zasłużony dla województwa lubuskiego” otrzymał dziś także Jerzy Karwecki, sportowiec i działacz sportowy, wieloletni prezes Gwardii Zielona Góra. – Na przestrzeni lat udało mi się zmienić sposób postrzegania sportu, jakim jest strzelectwo – dodaje.

Zofia Mąkosa to pisarka, emerytowana nauczycielka historii i wiedzy i społeczeństwie. Dwukrotnie otrzymała nagrodę Lubuski Wawrzyn Literacki. W 2022 roku została wyróżniona tytułem „Kobieta roku 2022 województwa lubuskiego”.