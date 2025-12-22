Miłosz Grocholski (ZKS Zielona Góra) wygrał 2. Grand Prix Polski Młodzików w tenisie stołowym.

W turnieju rozgrywanym w Sępólnie Krajeńskim reprezentant zielonogórskiego ZKS-u w finałowym meczu pokonał Antoniego Szarmacha (Ostródzianka Ostróda) 3:1 (13:11, 11:8, 11:13, 13:11). Wcześniej w półfinale, Grocholski ograł rozstawionego z „jedynką” Adama Kędzierskiego (AZS UE Wrocław) 3:0:

Z brązowym medalem udział w zawodach w Sępólnie Krajeńskim ukończył Tobiasz Główczyk. O występie podopiecznych mówi Łukasz Dzikowski – szkoleniowiec zielonogórskiego klubu: