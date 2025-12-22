Zabawki, ubrania czy słodycze? Zapytaliśmy najmłodszych mieszkańców Gorzowa jakie prezenty chcieliby znaleźć pod choinką.

Święta zbliżają się coraz większymi krokami, a wraz z nimi to na co szczególnie czekają najmłodsi, czyli prezenty. I chociaż to nie prezenty są w święta najważniejsze, to jednak jak co roku Święty Mikołaj zostawi pod choinką mniejsze lub większe podarunki. Sprawdziliśmy, jakie prezenty chcieliby dostać mali gorzowianie.

Przypomnijmy: Wigilia już w środę. To właśnie wtedy, zgodnie z tradycją, gdy na niebie pojawi się pierwsza gwiazdka pod choinką można wypatrywać prezentów.