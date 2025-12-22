Kargowa dołącza do gmin, które przekształcą Ośrodek Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych. Przypomnijmy, to nie tylko zmiana nazwy, ale także poszerzenie działalności adresowanej do osób starszych, niesamodzielnych lub w inny sposób wykluczonych.

– Mamy pieniądze na ten cel 2 miliony złotych przekaże nam urząd marszałkowski – mówi Magdalena Żurawiecka, zastępca burmistrza Kargowej.

Centrum Usług Społecznych w Kargowej rozpocznie działalność 1 kwietnia. Siedzibą nadal będzie ratusz, choć w przyszłości kargowskie CUS będzie przeniesione do nowej siedziby.