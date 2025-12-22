Futsalistki Lotto AZS-u UZ Zielona Góra przegrały 1-5 w kolejnym meczu I ligi.

Wynik meczu został ustalony już przed przerwą – zielonogórzanki zagrały fatalnie początek i już po 12 minutach przegrywały 0-5.

Gole dla przeciwniczek padały w 2, 6, 7, 11 i 12 minucie! Wrocławianki mogły zresztą prowadzić jeszcze wyżej, ale genialnie broniła w zielonogórskiej bramce Wiktoria Cisowska.

Miejscowe natomiast nie miały żadnego pomysłu na atak, początkowo nie mogły wręcz długo przekroczyć środkowej linii boiska pod wysokim kryciem.

Honorowego gola strzeliła Barbara Kowalska, a w II połowie spotkania nie padł już żaden gol mimo sporej ilości sytuacji z obu stron.

