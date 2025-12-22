Burmistrz Żar oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zapraszają mieszkańców do spotkania podczas dzisiejszej Wigilii miejskiej. Wydarzenie zaplanowano na terenie Folwarku Zamkowego przy ulicy Folwarcznej.

W organizację eventu zaangażowały się także żarskie instytucje kultury. – Czekamy na całe rodziny już dzisiejszego popołudnia. Na przybyłych czekać będzie wigilijny poczęstunek i stoiska świąteczne. Nie zabraknie także występów artystycznych. Oczywiście zachęcamy do wspólnego śpiewania kolęd. Dla najmłodszych mamy warsztaty świąteczne – mówi włodarz miasta Edyta Gajda:

Początek miejskiej Wigilii godzina 14.00.